Облагали данью: вооруженная "до зубов" банда терроризировала целую область

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку, которая терроризировала жителей Прикарпатья.

В состав банды входило более 20 человек. Его участники запугивали людей и выбивали из них деньги. В случае отказа – угрожали физической расправой, сообщили в пресс-центре СБУ.

"Участники группировки захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. Его административные помещения использовали как "штаб" для координации противоправной деятельности. Преступники облагали "данью" местных жителей. Во время нападений использовали оружие и избивали потерпевших", - сказано в сообщении.

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Следователи провели более 50 обысков по местам нахождения участников преступной группировки. Изъяли два противотанковых реактивных гранатомета, более 20 единиц стрелкового оружия, две боевые гранаты РГД-5, более 6 тыс. патронов разного калибра, оптические прицелы и глушители, дымовые шашки, бронежилеты и средства связи, деньги, полученные преступным путем. Все изъято направлено на экспертизу.

Участникам банды сообщили о подозрении по трем статьям, а лидерам – по четырем.

В Ивано-Франковской области обезвредили банду, похищавшую и истязавшую людей, требуя от них и их родственников деньги. Следствию удалось установить несколько фактов вымогательства, похищения и пыток местных жителей. Среди пострадавших – предприниматель, занимавшийся ремонтом компьютерной техники. Преступники пытали мужчину, а затем ограбили его.