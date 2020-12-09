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среда, 09 декабря 2020 10:37

Обижал детей и варил самогон: скандального директора школы восстановили в должности

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Обижал детей и варил самогон: скандального директора школы восстановили в должности
В Черкасской области люди протестуют против восстановления в должности директора Липянской общеобразовательной школы Николая Гнатика. Фото: suspilne.media

Жители села Липянки Шполянского района Черкасской области митинговали против восстановлении в должности бывшего директора школы Николая Гнатика. В январе мужчину уволили, потому что он обижал детей, а в школе - варил самогон.

Однако суд встал на сторону директора и сейчас он снова вернуться к обязанностям, говорится в новостях "Сегодня".

Год назад одна из учениц сняла в школе самогонный аппарат и паки соломы. В своей объяснительной записке голове общины директор рассказал: самогоноварение - производственная необходимость. А солома его, просто временно хранилась в подвале. Голова общины директора освободил. И тот подал в суд и выиграл его.

"Я считаю - это предвзятое решение и неучет мнения жителей общины. Не были востребованы и те доказательства, что мы хотели", - утверждает председатель Липянского сельсовета Сергей Ищенко.

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Директор снова руководит школой. Уверяет: все обвинения - ложь.

"Были сфабрикованы определенные материалы. Решение о моем увольнении даже было принято незаконно - в период моей временной нетрудоспособности", - говорит директор Липянской общеобразовательной школы Николай Гнатик.

Гнатика обязаны были восстановить в должности директора. Потому что есть решение суда. Но будут его обжаловать, говорят в Липянской ОТГ. Между тем родители собирают подписи против скандального директора. И уверяют: если тот останется руководить школой, переведут детей в другие учебные заведения.

В селе Вербовка Ровенской области у родителей и учителей возник конфликт с бывшим директором учебно-воспитательного комплекса Анатолием Розановичем. Его уволили с школы за аморальное поведение. Суд восстановил педагога в должности. Сельсовет обязали выплатить мужчине зарплату, больничные и компенсацию за моральный ущерб.

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09
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