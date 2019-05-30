Обещал сжечь заживо: мужчина приковал к себе операторку игровых автоматов

Мужчина обещал сжечь себя и операторку заживо. Фото: visnyk.lutsk.ua

Утром, 30 мая, в Мелитополе в помещение "Космолота" зашел мужчина, который напал на женщину-оператора.

Он приковал ее к себе наручниками и облил обеих бензином. Вел себя агрессивно, сообщает издание "Вместе".

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Нападающий забаррикадировался в помещении и обещал сжечь себя и все вокруг, если в "Космолот" кто попытается войти.

Пока причина такого поведения неизвестна. Спецслужбы ведут с ними переговоры. Причины и обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают правоохранители, спасатели, медики и сотрудники СБУ.

В британском городе Киртон 24-летний Билли Хикс поджег дом своей экс-девушки Натали Холл во время празднования Нового года. Мужчина не хотел отдавать женщину другому.

В доме было много людей. Хикс начал поливать все в доме бензином, говоря: "Ты никому не достанешься". После этого поджег, но не успел убежать.