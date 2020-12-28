Объявили приговор несовершеннолетнему, который за 341 грн 21 раз ударил таксиста ножом

Между водителем и парнем возник конфликт после чего нападающий ударил его ножом 21 раз Фото: unian.ua

В Ровенской области несовершеннолетний жестоко убил таксиста и отобрал у него 341 грн.

Между водителем и парнем возник конфликт после чего нападающий ударил его ножом 21 раз, сообщили в пресс службе Ровенской областной прокуратуры.

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"Несовершеннолетний, находясь в автомобиле" ВАЗ 21099 ", во время спора, с помощью перочинного ножа, нанес 21 удар в область шеи, грудной клетки и живота таксисту, который прибыл по его вызову. После этого злоумышленник решил незаконно завладеть автомобилем марки "ВАЗ 21099", однако из-за отсутствия навыков управления транспортными средствами был вынужден оставить автомобиль на дороге. Кроме того, несовершеннолетний похитил принадлежащие водителю такси денежные средства в сумме 341 гривна, которые были в салоне авто ", - сказано в сообщении.

За жестокое убийство таксиста несовершеннолетний проведет за решеткой 10 лет.

2 апреля, около 22:30, недалеко от железнодорожной станции Немовичи в Сарненском районе Ровенской области сотрудник лесничества увидел пожар. На месте обнаружил тело мужчины в канаве и авто с включенными габаритами. 26-летнего жителя Немовичей несколько раз ударили острым предметом в шею и грудь. А потом подожгли его. Погибший работал таксистом. Его автомобиль ВАЗ-21099 находился на обочине. Злоумышленником оказался 17-летний житель села Вырка. Из корыстных побуждений парень около 22 часов вызвал такси до станции Немовичи. В дальнейшем он нанес водителю более 20 ударов острым предметом в область шеи и грудной клетки, после чего завладел ориентировочно 400 грн. После того поджег мужчину и скрылся с места.