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пятница, 21 июня 2019 15:59

Няню, которая пытала ребенка с ДЦП, посадили на 3 года

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Няню, которая пытала ребенка с ДЦП, посадили на 3 года
Няню, которая пытала ребенка в Харькове посадили на три года. Фото с открытых источников.

Харьковский суд признал виновной няню в истязании девочки с ДЦП. Приговор - лишение свободы на 3 года.

"Приговором Дзержинского районного суда Харькова 48-летняя женщина признана виновной в истязании ребенка с инвалидностью (ч. 1 ст. 127 УК Украины). Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей ", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

Женщина, которая работала няней, систематически издевалась над несовершеннолетней девочкой.

"В ходе судебного разбирательства установили все ужасные подробности трагедии что происходили с ребенком. Только в течение 3-х дней марта 2018-го женщина наносила девочке многочисленные удары по различным частям тела, из них не менее 30 - по лице. Она требовала от беспомощного ребенка выполнять команды, заставляла пить воду, при этом зажимала ей пальцами нос, толкала и даже бросала на пол", - прокомментировала процессуальный руководитель в производстве Наталия Клочко, передает УНН.

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Пытки были зафиксированы видеорегистратором, который установила мать ребенка в квартире. Проведена экспертиза не обнаружила на видео никаких признаков монтажа. Эксперты подтвердили телесные повреждения.

Во время судебного следствия подозреваемая отказывалась давать показания. Она пробовала переложить ответственность на мать ребенка и не высказывала раскаяния.

Почти 2 года продолжается рассмотрение дела об убийстве супругов 27-летних Ольги и Виталия Зубенко из Киева. 21 июня в позапрошлом году их нашли убитыми. Тела закопали на территории бывшей свинофермы в полукилометре от села Шаповаловка Борзнянского района на Черниговщине. До того супруги неделю не выходили на связь.

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Дата
21
июня

Исчезнувших супругов нашли убитыми

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