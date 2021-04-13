Новый скандал в Ровно: тренеров спортшколы обвинили в избиении воспитанников

В Ровно тренеров спортивной школы обвинили в издевательстве над детьми. Фото: npu.gov.ua

В Ровно тренера местной спортивной школы обвинили в избиении детей.

Родители школьников заявили в полицию на женщину. Об этом сегодня, 13 апреля, в Facebook сообщила местная общественная организация "Ангелы Жизни", в которую обратились родители воспитанников спортивной школы.

"Еще одна ужасная ситуация с применением насилия против детей возникла в нашем городе. Так, ровенская тренер местной спортивной школы систематически наносила телесные повреждения и побои детям-школьникам, которых она тренировала. Она применяла к ним насилие - била по голове и других частях тела и унижала", - говорится в сообщении ОО.

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В полиции подтвердили, что 12 апреля получили коллективное заявление от 5-ти родителей по неприемлемых методах тренировки и воспитания их детей. Однако в сообщении правоохранителей говорится о двух тренеров.

"Жалобы на действия тренеров по плаванию имели место в 2019 и 2020 годах. Родители утверждают, что две женщины-тренера во время занятий наносили телесные повреждения детям", - рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Досудебное расследование продолжается, во время которого будут допрашивать участников инцидента, назначаться соответствующие экспертизы и другие необходимые следственные действия.

В Ровно судят стоматолога Инну Кравчук, которую подозревают в избиении детей. Пятеро родителей написали заявления в полицию по применению стоматологом физического насилия к их детям после того, как в сети появилось видео с ее приемов. На нем она хватала и дергала девочку, которую родители привели полечить зубы. И била о кушетку головой маленького мальчика. Полиция открыла уголовное производство за ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей и за нанесение легких телесных повреждений.