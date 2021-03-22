Новости Днепра: с реки Вытащили тела двух братьев, которых искали более 2 месяцев

В Днепропетровской области в реке Бык нашли тела двух мужчин.

Братья 46 и 28 лет исчезли 23 января этого года, пишет Dnepr.info. Последний раз они выходили на связь 23 января 2021 вблизи реки Бык. Младший из них в тот день пригласил старшего прогуляться у реки. За несколько часов мужчины перестали выходить на связь.

Фото: dnepr.info

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Родные братьев обратились в полицию. Мужчин разыскивали правоохранители, волонтеры и местные жители. Найти их не удалось, поскольку река была покрыта льдом. Когда лед розстанув, братьев нашли практически сразу на расстоянии 400 метров от берега.

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