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понедельник, 22 марта 2021 17:59

Новости Днепра: с реки Вытащили тела двух братьев, которых искали более 2 месяцев
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В Днепропетровской области в реке Бык нашли тела двух мужчин.

Братья 46 и 28 лет исчезли 23 января этого года, пишет Dnepr.info. Последний раз они выходили на связь 23 января 2021 вблизи реки Бык. Младший из них в тот день пригласил старшего прогуляться у реки. За несколько часов мужчины перестали выходить на связь.

Братья 46 и 28 лет исчезли 23 января этого года
Фото: dnepr.info
Братья 46 и 28 лет исчезли 23 января этого года
Братья 46 и 28 лет исчезли 23 января этого года

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Родные братьев обратились в полицию. Мужчин разыскивали правоохранители, волонтеры и местные жители. Найти их не удалось, поскольку река была покрыта льдом. Когда лед розстанув, братьев нашли практически сразу на расстоянии 400 метров от берега.

Видимых следов насильственной смерти на телах не нашли. Ее причины установит экспертиза.

15-летний школьник утонул в Черкасской области. Вместе с ним по льду сельского пруда гулял товарищ. Ему удалось спастись.

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