Новорожденного мальчика выбросили на помойку

В Переяславе на свалке нашли тело новорожденного мальчика. Фото: stolychno.news

В Переяславе Киевской области на свалке нашли тело новорожденного мальчика.

Полицейские разыскивают роженицу, которая выбросила новорожденного ребенка на помойку, сообщили в городском отделе полиции.

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"27 апреля на городской свалке обнаружено тело новорожденного мальчика. Его направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

Полиция разыскивает свидетелей, очевидцев происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации дела.

В Березани Киевской области местная жительница рядом со свалкой на улице Некрасова обнаружила тело новорожденного ребенка.