Новорожденного мальчика выбросили на помойку

В Переяславе Киевской области на свалке нашли тело новорожденного мальчика.
Полицейские разыскивают роженицу, которая выбросила новорожденного ребенка на помойку, сообщили в городском отделе полиции.
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"27 апреля на городской свалке обнаружено тело новорожденного мальчика. Его направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.
Полиция разыскивает свидетелей, очевидцев происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации дела.
В Березани Киевской области местная жительница рядом со свалкой на улице Некрасова обнаружила тело новорожденного ребенка.
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