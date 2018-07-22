Новая ДПТ под Харьковом: среди погибших ребенок

Фото: dtp.kiev.ua

На трассе Киев - Харьков произошло еще одно ДПТ. Погибли один взрослый и ребенок. ДТП произошло с участием фуры и легковой машины. Об этом сообщает в Facebook "dtp.kiev.ua".

Водитель автомобиля влетел в припаркованную фуру. Двое пассажиров погибли сразу.

"На 74 км трассы, в сторону Харькова, водитель автомобиля Ford, на высокой скорости" влетел "в припаркованный фуру. Два пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Один из погибших несовершеннолетний. На месте работают скорая помощь и патрульная полиция".

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20 июля на автодороге Киев - Одесса на Николаевщине микроавтобус с 17 пассажирами столкнулся с припаркованным на обочине грузовым автомобилем. Пять человек - пассажиров микроавтобуса погибли, остальные пассажиры получили телесные повреждения. Тогда же произошло ДТП на автодороге М-12 Стрый - Знаменка возле села Прибужское Хмельницкого района. Не разминулись легковушка Volkswagen Golf и грузовик IVECO. Погибли 36-летний водитель Volkswagen Golf и пассажиры: 35-летняя женщина и 4-летняя девочка.