Ночной клуб поймали на нарушении карантина

В Днепре на нарушении правил карантина поймали ночной клуб RIO.

По данным местных изданий, клуб принадлежит депутату горсовета и лидеру политической партии "Гражданская сила" Загиду Краснову, пишет "Наш Город" со ссылкой на заявление "Муниципальной охраны" Днепровского городского совета.

Автор: nashemisto.dp.ua По данным местных изданий, клуб принадлежит депутату горсовета и лидеру политической партии "Гражданская сила" Загиду Краснову

Автор: nashemisto.dp.ua Полицейские составили протокол о" Нарушении правил карантина "

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Известно, что полицейские составили протокол о "Нарушении правил карантина ". Это влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн., А на должностных лиц - от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.

В Днепре из-за сложной эпидемиологической ситуации карантин продлили до 30 апреля.