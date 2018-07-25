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четверг, 26 июля 2018 01:35

Нина Каленчук погибла под колесами трактора своего сына

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Нина Каленчук погибла под колесами трактора своего сына
Нина Каленчук до выхода на пенсию работала учительницей. Вместе с мужем воспитали двух детей. Фото: Одноклассники

В селе Заозерье Заричненского района Ровенской обл. будут отмечать 40 дней со дня смерти учительницы Нины Каленчук. 8 июля она погибла под колесами трактора своего сына.

"Трагедия произошла под вечер. Сыну Нины Ивановны позвонил товарищ. Сказал, что застрял машиной на местном озере, и попросил его вытащить. Тот сразу сел за руль своего трактора. Но мать пускать его не хотела. Закрыла ворота. Когда возвращалась, поскользнулась и упала. Трактор уже начал движение. Водитель нажать на тормоза не успел. Передним колесом переехал женщину. Она умерла до приезда медиков", - рассказали корреспонденту Gazeta.ua в Локницький общине, которой подчинено село Заозерье.

Нина Васильевна была на пенсии. Ранее работала учительницей в соседнем селе. Была замужем. Вырастила 2 детей.

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"Их семья семья была нормальной. Нужды не знали, жили зажиточно. Смерть Нины Ивановны стала для нас потрясением", - сказала староста села Елена Швайко.

С мотогонщиком 19-летним Андреем Бессоновым попрощались в Харькове. 6 июля его переехала машина. Она продолжила движение, пока не врезалась в дерево на обочине.

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