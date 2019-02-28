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четверг, 28 февраля 2019 08:28

Никто не поверил в раскаяние Зайцевой: адвокат о приговоре в харьковской трагедии

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Никто не поверил в раскаяние Зайцевой: адвокат о приговоре в харьковской трагедии
26 февраля Киевский районный суд Харькова вынес приговор по делу масштабной аварии. Обвиняемых Елену Зайцеву и Геннадия Дронова осудили на 10 лет тюрьмы с лишением права на 3 года управлять транспортными средствами. Фото - BBC.com

Пострадавшие и родственники жертв масштабной аварии на ул. Сумской в ​​Харькове с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова недовольны итогами судебного заседания.

Возникла масса вопросов к экспертам, следователям. Также возмущение вызвало то, что было принято во внимание якобы раскаяние Зайцевой. Такое заявление после вынесения приговора сделал один из адвокатов потерпевших Дмитрий Марзони.

"Никто абсолютно не поверил в раскаяние Елены Зайцевой. В подтверждение этого приводились ее слова после самого факта аварии, когда вокруг лежали тела, вокруг происходило что-то невероятное. А она, выйдя из машины, попросила об одном: "Пожалуйста, не говорите маме!". Эти слова звучали постоянно на судебном заседании ... Далее мы также не видели никакого желания кому-то помочь", - пояснил он в своем видеообращении.

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По его словам, в Зайцевой было только желание подключить людей, которые помогут ей.

"Нить вот этой эгоистического поведения пронизала всю стратегию ее стороны. И это чувствовали сердцами все пострадавшие", - подытожил он.

Пострадавшие во время харьковской аварии будут требовать привлечь к ответственности экспертов и следователя по этому делу. Они хотят получить правовую оценку волокиты результатам экспертизы на опиаты в анализах Елены Зайцевой.

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