"Никому не нужна" - с реки вытащили 90-летнюю самоубийцу

С реки Гнилой Тикич на Звенигородщине вытащили 90-летнюю женщину, которая хотела утопиться.

Она была в отчаянии и не имела желания жить. Объяснить свои действия не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна. Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Черкасской области.

Автор: ch.npu.gov.ua В Черкасской области из реки Гнилой Тикич вытащили 90-летнюю женщину, которая хотела утопиться. Объяснила - не хочет жить, потому что никому не нужна

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"Заявитель сообщил, что увидел пожилую женщину в реке Гнилой Тикич, что в пределах села Ерки. Она была одета, на замечания не реагировала. Когда копы прибыли на место, то поняли, что медлить времени не было - старушка была в воде, поэтому ее немедленно вытащили из реки", - сказано в сообщении.

Спасали женщину старший лейтенант полиции Богдан Цирик и капитан полиции Анатолий Лимаренко. От медицинской помощи спасенная отказалась. Ее полицейские доставили домой и передали родным.

В Херсоне на берегу реки в Корабельном районе города прохожие заметили женщину, которая вела себя неадекватно. Она кричала, бросалась камнями и оскорбляла маленькую девочку. Когда на место приехали полицейские, нашли женщину в петле на дереве в лесополосе. Ребенка она держала на руках. Участковые бросились спасать женщину и совместными усилиями вытащили самоубийцу из петли. Тогда успокоили 3-летнюю девочку