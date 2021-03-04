Неуправляемый грузовик убил мужчину, который ремонтировал на обочине авто

В Одесской области в столкновении 2 грузовиков погиб человек. Еще 1 травмировался.

Авария произошла на трассе Киев-Одесса около 5:00 неподалеку от села Петроверовка Березовского района. Водитель одного из грузовиков влетел в другой, который был припаркован на обочине, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Автор: od.npu.gov.ua Водитель одного из грузовиков влетел в другой, который была припаркован на обочине

Автор: od.npu.gov.ua Погибшему было 28 лет

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"35-летний водитель фуры MAN не справился с управлением и въехал в запаркованный на обочине грузовик DAF. 28-летний мужчина, который в это время помогал владельцу DAF ремонтировать автомобиль, погиб от полученных травм в карете "скорой". Водитель, совершивший ДТП, был госпитализирован", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают полицейские. Обстоятельства выясняют.

На трассе Киев-Чоп возле села Грушвица Ровенского района столкнулись Hundai Elantra и Peugeot Partner 3 марта около 19:40. Последний от удара перевернулся. В результате аварии погиб пассажир легковушки. Еще трое мужчин травмированы.