Несовершеннолетняя выбросилась из окна 7-го этажа

Высотка с которой прыгнула девочка - 14-этажная Фото: pixabay.com

В Одессе 15-летняя девушка выпрыгнула из окна 7-го этажа.

Трагедия произошла на ул. Говорова 11/1. Высотка с которой прыгнула девочка - 14-этажная, пишут люди в соцсетях.

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Известно, что родители в это время были дома, но в другой комнате. Девушка страдала депрессией и находилась на учете у невропатолога.

В полиции факт гибели ребенка подтверждают и уже открыли уголовное производство.

37-летняя медсестра выбросилась из окна в Каменка-Бугской центральной районной больнице Львовской области 15 марта. Женщина болела коронавирусом.