Несовершеннолетняя выбросилась из окна 7-го этажа

В Одессе 15-летняя девушка выпрыгнула из окна 7-го этажа.
Трагедия произошла на ул. Говорова 11/1. Высотка с которой прыгнула девочка - 14-этажная, пишут люди в соцсетях.
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Известно, что родители в это время были дома, но в другой комнате. Девушка страдала депрессией и находилась на учете у невропатолога.
В полиции факт гибели ребенка подтверждают и уже открыли уголовное производство.
37-летняя медсестра выбросилась из окна в Каменка-Бугской центральной районной больнице Львовской области 15 марта. Женщина болела коронавирусом.
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