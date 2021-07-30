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пятница, 30 июля 2021 15:48

Несмотря на грозу никто не расходится: прощаются с убитой 6-летней девочкой
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В Старом Салтове на Харьковщине прощаются с убитой 6-летней Мирославой Третьяк. Проводить в последний путь ее пришли родные и односельчане
Фото: newsroom.kh.ua
В Старом Салтове на Харьковщине прощаются с убитой 6-летней Мирославой Третьяк. Проводить в последний путь ее пришли родные и односельчане
В Старом Салтове на Харьковщине прощаются с убитой 6-летней Мирославой Третьяк. Проводить в последний путь ее пришли родные и односельчане
В Старом Салтове на Харьковщине прощаются с убитой 6-летней Мирославой Третьяк. Проводить в последний путь ее пришли родные и односельчане

В Старом Салтове в Харьковской области прощаются с убитой 6-летней Мирославой Третьяк.

У дома по ул. Некрасова, 15, где жила девочка и подозреваемый 13-летний парень, собралось около полусотни местных жителей. Здесь также дежурят полиция и "скорая", сообщает Newsroom.

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Тело девочки харьковские эксперты отдали родным днем. Гроб с телом сразу доставили в родной поселок. Священники проводят обряд отпевания. Также прибыли местные чиновники. Несмотря на грозу никто не расходится.

Отмечают, что во время ожидания тела деду Мирославы стало плохо.

В Старом Салтове в Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк. Девочка пошла на прогулку примерно в 18:00 28 июля и не вернулась. На поиски подняли полицейских и кинологов. К ним присоединилась неравнодушные: 350 человек прочесывали заброшенные здания и местные лесополосы. Поиски длились почти пять часов. Нашли Мирославу в заброшенном здании в 1 км от ее дома, где нет жилья, только поле и лесополоса. Подозреваемый в убийстве - 13-летний сосед девочки.

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Дата
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