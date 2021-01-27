Нескромный отреагировал на обвинения в подготовке убийства генерала СБУ

Бывшему первому заместителю председателя СБУ Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в организации убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Фото: ssu.gov.ua

Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в организации убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, отвергает обвинения.

Пообещал новые разоблачения, касающиеся лично главы СБУ Ивана Баканова. Об этом написал в Telegram-канале, в который также вызложил фотокопии страниц своего паспорта, чтобы доказать его подлинность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова

"В эти минуты подчиненные Баканова ломятся в квартиру, где находится только моя семья, пытаясь меня запугать и сорвать таким образом пресс-конференцию. Не думаю, что в СБУ не знают процессуальное законодательство - видимо там просто с перепугу перепутали Украину с ЕС. Это настолько патриотически, что придется посвятить "патриотизму" Баканова отдельную часть моей пресс-конференции", - сказано в сообщении.

Обличительная пресс-конференция состоится во вторник, 2 февраля. Ожидается прямая трансляция с пресс-клуба Брюсселя в 10.00, говорится на их сайте. Отмечается, что бывший первый заместитель руководителя СБУ (2019-2020), бывший начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ Дмитрий Нескоромный расскажет о провокации против него со стороны сотрудников СБУ, а также сенсационные факты коррупции в высших эшелонах власти Украины.

Подозрение в организации убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова вручили родным Дмитрия Нескромно сегодня, 27 января. Самого нескромно разыскивают для допроса. Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить Наумова, по данным следствия. Среди доказательств, подтверждающих это, - видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали. Основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы.