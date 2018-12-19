Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии

Российский боевик Валерий Иванов умер после падения с лестницы. Фото: UAportal

Российский боевик Валерий Иванов умер в Дрогобычской исправительной колонии после падения с лестницы.

"9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился об урну, в результате чего наступила смерть", - рассказали в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту "умышленного убийства" с пометкой "несчастный случай". Окончательные результаты судмедэкспертизы будут через месяц.

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Валерий Иванов прибыл из Архангельска на Донбасс в декабре 2014-го воевать за "Новороссию". Числился в составе "казачьих формирований ЛНР". Рассказывал, что был схвачен в разведке, но очевидцы говорят, что российский "ихтамнет" пришел к украинцам самостоятельно в пьяном виде.