Неприятности на работе довели мужчину к самоубийству

Мужчина выстрелил себе в лицо. Фото: imperiya.by

В городе Лозовая Харьковской области мужчина собственноручно покончил с жизнью. Выстрелил себе в лицо, пишет NewsRoom Kharkiv.

"Смертельный инцидент произошел вчера, 10 октября. 62-летний мужчина выстрелил себе в лицо из оружия. С места трагедии изъяли ружье", - говорится в сообщении.

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По словам жены, мужчина решил покончить жизнь самоубийством, потому что на работе неприятности. Полиция проверяет информацию. Продолжается следствие.

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