Непогода в Чернигове: подтопило 20 домов и 34 огороды

Фото: ДСНС

В Чернигове после сильных дождей частично подтоплены 20 частных домов, 34 приусадебных участка, 3 подвальных помещения многоквартирных домов и 5 других зданий. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Создалась угроза перелива неочищенных вод за пределы санитарной зоны с фильтрационного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов КП "КТП 2528" Черниговского городского совета.

Местные власти совместно с ДСНС оказывают помощь населению и ликвидируют последствия непогоды.

"Осадки прекратились, продолжаются работы по откачке воды, с начала работ откачано более 2300 куб. м воды".

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В субботу в Чернигове в результате интенсивных осадков произошло подтопление 13 частных домохозяйств.