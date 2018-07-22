 
Ексклюзивы
1/5
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 207
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
1 Просмотров: 2529
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 324
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 891
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2646
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3151
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 675
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6480
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1242
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3798
Фото
Все фото
3
4
4
4
6
Непогода в Чернигове: подтопило 20 домов и 34 огороды
Непогода в Чернигове: подтопило 20 домов и 34 огороды
Женщина избила и выгнала из дома 6- летнего сына подруги
Женщина избила и выгнала из дома 6- летнего сына подруги
СБУ задержала ДНРовця, который собирался взорвать поезд
СБУ задержала ДНРовця, который собирался взорвать поезд
Родители с ребенком сгорели заживо в авто - произошла новая авария
Родители с ребенком сгорели заживо в авто - произошла новая авария
Масштабная авария на Житомирщине: появились первые данные о пострадавших
Масштабная авария на Житомирщине: появились первые данные о пострадавших
Видео
Все видео
Трагедия на Житомирщине: рассказ пассажирки и что известно о водителе
Трагедия на Житомирщине: рассказ пассажирки и что известно о водителе
Ехали с отдыха: сообщили о состоянии пострадавших в аварии на Житомирщине детей
Ехали с отдыха: сообщили о состоянии пострадавших в аварии на Житомирщине детей
ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии
ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии
В страшной аварии погибла семья
В страшной аварии погибла семья
Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео
Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3681
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 603
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3798
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3546
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26866
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
22 июля 2018
Просмотров: 144
Жіночі штани
– А де це ти, доцю, взяла таке дрантя? – запитують мене дві старші жінки на базарі у Верховині на Івано-Франківщині. – Я за ...
воскресенье, 22 июля 2018 10:10

Непогода в Чернигове: подтопило 20 домов и 34 огороды
3

  Комментировать

Подтопило 20 домов и 34 приусадебных участков
Фото: ДСНС
ДСНС-ники уже откачали более более 2300 куб. м воды
Работы ведутся далее

В Чернигове после сильных дождей частично подтоплены 20 частных домов, 34 приусадебных участка, 3 подвальных помещения многоквартирных домов и 5 других зданий. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Создалась угроза перелива неочищенных вод за пределы санитарной зоны с фильтрационного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов КП "КТП 2528" Черниговского городского совета.

Местные власти совместно с ДСНС оказывают помощь населению и ликвидируют последствия непогоды.

"Осадки прекратились, продолжаются работы по откачке воды, с начала работ откачано более 2300 куб. м воды".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сильный ливень затопил Киев и Чернигов: спасатели прячутся от людей

В субботу в Чернигове в результате интенсивных осадков произошло подтопление 13 частных домохозяйств.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Непогода в Чернигове: подтопило 20 домов и 34 огороды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Герой своего времени: как появился самый опасный советский самолет АН-10

Распорядитель траншей: 74 года назад основали Международный валютный фонд

Текст пьесы с нотами "Наталки Полтавки" похитил директор театра

Одноглазый летчик облетел планету за неделю

Самое читаемое
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
35
 Просмотров: 219360
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
9
 1 Просмотров: 41890
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море 2 Просмотров: 39219
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
17
 Просмотров: 28676
Открыли огромный саркофаг, который считается проклятым
Открыли огромный саркофаг, который считается проклятым 1 Просмотров: 18117
Больше всего комментируют
80
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
11
Разбитые дороги и километровые пробки: показали "прелести" аннексированного Крыма
7
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
7
Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
6
Шпионка Путина участвовала в оккупации Крыма
Голосов: 25
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua