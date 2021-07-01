Непогода прошлась сотнями сел, поселков и городов. Какие последствия

Сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Фото: unsplash.com

Без электроснабжения остались 302 населенных пункта в Украине. Такие последствия непогоды, бушевавшей последние сутки на территории страны.

Об этом говорится в оперативной сводке ДСНС.

По состоянию на 7 часов утра 1 июля в результате осложнения погодных условий, а именно грозы, дождя и порывов ветра, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены населенные пункты в шести областях: во Львовской - 191, в Тернопольской - 79, в Черновицкой - 23, а также шесть в Киевской, два в Кировоградской и один населенный пункт в Днепропетровской области.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады местных облэнерго.

Добавила непогода работы спасателям и накануне. 30 июня во Львове подразделения ДСНС осуществили 13 въездов, чтобы помочь горожанам справиться с последствиями.

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Вследствие кратковременных интенсивных осадков и порывов ветра произошло подтопление отдельных придомовых территорий, завалились дерева.

Спасатели отбуксировали два автомобиля, разрезали и убрали четыре дерева. Откачали воду из 13 подвальных помещений и трех приусадебных участков, в общем 1758 куб. м воды.

"Жертв и пострадавших нет. По состоянию на 5 часов утра 1 июля работа завершены. От ДСНС привлекалось 48 человек и 13 единиц техники", - сообщили в ДСНС.

По состоянию на утро 28 июня из-за непогоды обесточены 109 населенных пунктов в шести областях. В Сумской области без электроэнергии остались 37 населенных пунктов, в Днепропетровской - 33, в Донецкой - 13, в Запорожской - 12, Киевской и Черниговской - 7.