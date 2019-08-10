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суббота, 10 августа 2019 12:06

Непогода прогулялась по Украине: показали последствия
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Вследствие непогоды в Киевской области обесточен 51 населенный пункт
Фото: 24 канал
Вследствие непогоды в Киевской области обесточен 51 населенный пункт
В Житомирской области жители 16 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
На Черниговщине непогода наделала беды. 32 населенных пункта без света
На Сумщине непогода затопила улицы. 26 населенных пунктов обесточены

В ночь на 10 августа из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов.

Больше всего пострадали 6 областей, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате дождя, грозы и порывов ветра обесточены 129 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская - 51, Черниговская - 32, Сумская - 26 Житомирская - 16, Донецкая - 3 и Волынская - 1", - сказано в сообщении.

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Кроме этого отмечается, что в Николаеве сильный ветер повалил 35 деревьев.

Во время разгула стихии пострадавших нет. Сейчас последствия непогоды ликвидируют специалисты.

В селе Постоянное Костопольского района Ровенской области погибла 82-летняя женщина. Ее 6-летняя внучка находится в больнице. Обеих ударило током, когда наступили на провод электропередач, что валялся на дороге после непогоды.

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10
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