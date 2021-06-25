Непогода добралась до Ровенщины: людей просят не выходить на улицы

Непогода над Ровно. Фото: Медиа

На Ровенщине бушует непогода - на территории области фиксируется сильный порывистый ветер, грозы и дождь.

"На спецлинию "101" от граждан поступают сообщения о падении деревьев на автомобили, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Ровненской области.

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Спасатели Ровенщины призывают жителей не выходить без надобности из дома и не выезжать транспортом, пока не утихнет непогода. Подразделения областного гарнизона ГСЧС реагируют на все сообщения граждан и выезжают на все экстренные вызовы.

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