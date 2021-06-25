Непогода добралась до Ровенщины: людей просят не выходить на улицы

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 1242
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 333
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 306
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 504
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 603
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 369
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 1017
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 360
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Просмотров: 1665
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Просмотров: 954
Фото
Все фото
9
11
5
3
7
Затопленные улицы и поваленные деревья - непогода наделала вреда во Львове
Затопленные улицы и поваленные деревья - непогода наделала вреда во Львове
Мужчина погиб, обесточив полгорода
Мужчина погиб, обесточив полгорода
Водитель на сигналы не реагировал: поезд снес микроавтобус
Водитель на сигналы не реагировал: поезд снес микроавтобус
Требовали &quot;отступные&quot;, в случае неуплаты - пытали: задержали банду &quot;оборотней в погонах&quot;
Требовали "отступные", в случае неуплаты - пытали: задержали банду "оборотней в погонах"
Достали с тяжелыми ранениями: появилось видео спасения пассажира метро
Достали с тяжелыми ранениями: появилось видео спасения пассажира метро
Видео
Все видео
Непогода добралась до Ровенщины: людей просят не выходить на улицы
Непогода добралась до Ровенщины: людей просят не выходить на улицы
Хвостатый "гурман" лакомился сдобой на прилавке киевского магазина
Хвостатый "гурман" лакомился сдобой на прилавке киевского магазина
В Киеве заметили мужчину с винтовкой. Слышны выстрелы и крики
В Киеве заметили мужчину с винтовкой. Слышны выстрелы и крики
Мужчина в магазине порезал жену с 12-месячной дочерью - СМИ
Мужчина в магазине порезал жену с 12-месячной дочерью - СМИ
Задержали убийцу двух валютчиков. Одного из них искали три года
Задержали убийцу двух валютчиков. Одного из них искали три года
Интервью
1/5
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2 Просмотров: 207
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 378
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 972
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 846
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 198
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 342
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
суббота, 26 июня 2021 00:02

Непогода добралась до Ровенщины: людей просят не выходить на улицы

  Комментировать
Непогода добралась до Ровенщины: людей просят не выходить на улицы
Непогода над Ровно. Фото: Медиа

На Ровенщине бушует непогода - на территории области фиксируется сильный порывистый ветер, грозы и дождь.

"На спецлинию "101" от граждан поступают сообщения о падении деревьев на автомобили, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Ровненской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Твоє Рівне Rivne Типове Рівне (@tvoe_rivne)

Спасатели Ровенщины призывают жителей не выходить без надобности из дома и не выезжать транспортом, пока не утихнет непогода. Подразделения областного гарнизона ГСЧС реагируют на все сообщения граждан и выезжают на все экстренные вызовы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Типове Рівне (@tipove_rivne)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На раскаленный Киев движется мощная непогода

Во Львове прошел ливень с градом. Ветер повалил деревья. Выключили весь электротранспорт в городе. Движение транспорта парализовано.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Непогода добралась до Ровенщины: людей просят не выходить на улицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 9513
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 7965
&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 4 Просмотров: 5607
Польша нанесла удар по украинских заробитчанах
Польша нанесла удар по украинских заробитчанах Просмотров: 5562
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
 3 Просмотров: 3222
Происшествия
Подозреваемый сбежал из суда
Подозреваемый сбежал из суда Просмотров: 243
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
 Просмотров: 333
Затопленные улицы и поваленные деревья - непогода наделала вреда во Львове
Затопленные улицы и поваленные деревья - непогода наделала вреда во Львове
9
 Просмотров: 2070
Была окна и лезла в драку: пьяная мать устроила в саду дебош
Была окна и лезла в драку: пьяная мать устроила в саду дебош Просмотров: 351
Мужчина погиб, обесточив полгорода
Мужчина погиб, обесточив полгорода
11
 Просмотров: 1557
Больше всего комментируют
20
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
8
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
6
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
4
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
Голосов: 29
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть