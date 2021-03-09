Неизвестный забежал в троллейбус, избил водителя и убежал

После содеянного, хулиган скрылся на "ВАЗе" Фото: pixabay.com

В Николаеве неизвестный 9 марта забежал в троллейбус и избил женщину-водителя.

После содеянного хулиган скрылся на ВАЗе, сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

"На конечной остановке троллейбуса номер 6 на улице Архитектора Старова в транспорт забежал мужчина. Он ударил водителя по голове и скрылся с места на авто", - говорится в сообщении.

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Нападавшего сфотографировали очевидцы и обратились в полицию. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой забрали в больницу.

Хулигана ищут. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

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