Неизвестный выстрелил из арбалета в чиновницу: женщина в больнице

В Борисполе возле детской площадки пострадала работница местного управления образования Нина Ковадло. Женщину травмировала стрела, выпущенная из арбалета.
"Стрела пробила ладонь насквозь и врезалась в автомобиль", - написал в соцсетях секретарь городского совета Ярослав Годунок.
"Выстрел этого изверга реально мог быть смертельным", - считает чиновник.
Он убежден, что сила выстрела была достаточной, чтобы при попадании в туловище вызвать фатальные последствия.
Пострадавшая находится в больнице, ее состояние стабильное. Годунок утверждает, что для розыска преступника делают все возможное.
"Выстрел с большой вероятностью был осуществлен из дома напротив - Владимира Момота, 40. Расспрашиваем, ищем информацию об этом гаде и арбалет, ведь прямо здесь находится детская площадка. Кровь стынет, когда думаешь, что могло произойти", - пояснил чиновник.
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