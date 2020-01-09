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четверг, 09 января 2020 02:42

Неизвестный выстрелил из арбалета в чиновницу: женщина в больнице

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В Борисполе возле детской площадки пострадала работница местного управления образования Нина Ковадло. Женщину травмировала стрела, выпущенная из арбалета.

"Стрела пробила ладонь насквозь и врезалась в автомобиль", - написал в соцсетях секретарь городского совета Ярослав Годунок.

"Выстрел этого изверга реально мог быть смертельным", - считает чиновник.

 

Он убежден, что сила выстрела была достаточной, чтобы при попадании в туловище вызвать фатальные последствия.

Пострадавшая находится в больнице, ее состояние стабильное. Годунок утверждает, что для розыска преступника делают все возможное.

"Выстрел с большой вероятностью был осуществлен из дома напротив - Владимира Момота, 40. Расспрашиваем, ищем информацию об этом гаде и арбалет, ведь прямо здесь находится детская площадка. Кровь стынет, когда думаешь, что могло произойти", - пояснил чиновник.

В Харькове неизвестные облили зеленкой заместителя директора юридического департамента Харьковского горсовета Константина Прокопьева.

Это произошло после суда о переименовании проспекта Петра Григоренко.

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