Неизвестный сообщил о заминировании БК "Росава" в Белой Церкви

Неизвестный сообщил о заминировании дома культуры "Росава" в Белой Церкви.
Полиция получила сообщение около 19:30 7 октября, в это время в ДК проходил концерт группы "Синяя птица". Об этом сообщает Probc.tv.
Правоохранители провели эвакуацию и оцепили территорию. На месте происшествия работает взрывотехническая служба.
По словам начальника Белоцерковского отдела полиции Сергея Ждана, ситуация под полным контролем правоохранителей. Полиция пытается установить личность злоумышленника.
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Полиция Харькова проверила сообщения о минировании торговых центров, медицинских учреждений и жилых домов. Взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили. Из-за фальшивого минировании эвакуировали 2226 человек.
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