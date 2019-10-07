Неизвестный сообщил о заминировании БК "Росава" в Белой Церкви

Правоохранители проверяют информацию о заминировании БК "Росава" в Белой Церкви. Фото: JKL

Неизвестный сообщил о заминировании дома культуры "Росава" в Белой Церкви.

Полиция получила сообщение около 19:30 7 октября, в это время в ДК проходил концерт группы "Синяя птица". Об этом сообщает Probc.tv.

Правоохранители провели эвакуацию и оцепили территорию. На месте происшествия работает взрывотехническая служба.

По словам начальника Белоцерковского отдела полиции Сергея Ждана, ситуация под полным контролем правоохранителей. Полиция пытается установить личность злоумышленника.

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Полиция Харькова проверила сообщения о минировании торговых центров, медицинских учреждений и жилых домов. Взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили. Из-за фальшивого минировании эвакуировали 2226 человек.