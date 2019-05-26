Неизвестный сообщил о "минировании" многоэтажки

В Харькове правоохранители проверяли информацию о минировании жилого дома. Фото: Нацполиция

В Харькове правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании многоэтажного жилого дома.

Сообщение об угрозе взрыва в доме в пер. Лизы Чайкиной поступило около 13:20. С многоэтажки эвакуировали 180 жителей. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Правоохранители осмотрели 600 кв. метров помещений, 800 кв. метров прилегающей территории и эвакуировали 180 человек. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было", - рассказали правоохранители.

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Львовские патрульные задержали псевдоминера, когда он держал в руках телефонную трубку и сообщал о "заминировании" помещение на улице Железнодорожной.