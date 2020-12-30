Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео

В Запорожье неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль.

Инцидент произошел 29 декабря вечером на парковке возле ТРЦ Украина. Видео нападения опубликовали на Телеграмм-канале Это Запорожье.

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Женщина вышла из боковых дверей супермаркета, поставила сумки на заднее сиденье своей машины и в этот момент к ней подошел неизвестный мужчина.

Нападающий сел за руль, а женщина, отбиваясь ногами, выпала из автомобиля с противоположной от руля стороны. После этого неизвестный просто вылез из машины и скрылся в неизвестном направлении.

Что ему было нужно - неизвестно.

В Киеве на ул. Митрополита Андрея Шептицкого произошло нападения, во время которого 2 мужчин ограбили женщину на 1 млн грн. Грабители были в масках-балаклавах, в руках держали ломы.