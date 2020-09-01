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вторник, 01 сентября 2020 14:29

Неизвестный мужчина угрожал женщине ножом и изнасиловал

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Неизвестный мужчина угрожал женщине ножом и изнасиловал
Неизвестный мужчина угрожал женщине ножом и изнасиловал Фото: www.unn.com.ua

В городе Бердянске мужчина изнасиловал женщину. Пострадавшая обратилась в полицию. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Запорожской области.

В Бердянский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что примерно в 6:00 утра 31 августа неизвестный мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 34-летнюю женщину, - говорят в полиции.

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"Полицейским удалось установить личность злоумышленника, а через час и его местонахождения. Им оказался ранее судимый житель Черниговского района Запорожской области 1991 года рождения. Он задержан", - прокомментировал событие и. о. начальника Бердянского отдела полиции Александр Суслов.

Открыто уголовное производство. Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Девушку изнасиловали в туалете ресторана. В центре Чернигова мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку.

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