Неизвестный мужчина угрожал женщине ножом и изнасиловал

В городе Бердянске мужчина изнасиловал женщину. Пострадавшая обратилась в полицию. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Запорожской области.
В Бердянский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что примерно в 6:00 утра 31 августа неизвестный мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 34-летнюю женщину, - говорят в полиции.
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"Полицейским удалось установить личность злоумышленника, а через час и его местонахождения. Им оказался ранее судимый житель Черниговского района Запорожской области 1991 года рождения. Он задержан", - прокомментировал событие и. о. начальника Бердянского отдела полиции Александр Суслов.
Открыто уголовное производство. Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
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