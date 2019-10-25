Неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными фанатами

В четверг, 24 октября, в Киеве неизвестные забросали камнями три автобуса, которыми перевозили футбольных болельщиков Динамо (Украина) - Копенгаген (Дания).
Инцидент произошел на улице Большой Васильковской, сообщили в столичной полиции.
В результате действий хулиганов никто из пассажиров автобуса или прохожих не пострадал. В 3 автобусах разбили окна.
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В отделение полиции доставили 5 человек, находившихся недалеко от места происшествия. Причастность к правонарушению проверяется полицейскими.
Полиция московских аэропортов переведена на усиленный режим работы из-за фанатов, которые вылетают на Кипр. Спецслужбы предупредили сотрудников МВД, на матч отборочного турнира Евро-2020 Кипр - Россия полетят около 2 тысяч болельщиков, среди которых будут и те, кто участвовал в организации беспорядков во Франции во время Евро-2016. Особое внимание было уделено вчерашнем рейса на Ларнаку из Внуково - с некоторыми фанатами даже проводились "профилактические беседы".
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