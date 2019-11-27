В Кировоградской области неизвестные взорвали и ограбили банкомат.
На территории области ввели спeцопeрацию Сирeна, злоумышленников пытаются задержать. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По факту происшествия начато уголовное расследование. Работники полиции принимают меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Сумма ущерба устанавливается.
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Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
В Киеве взорвали банкомат Приватбанка. Это произошло в ночь с 12 на 13 октября по улице Королева, 8.
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