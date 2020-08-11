Неизвестные устроили самосуд на группой живодеров

В дачном обществе в селе Вольнокурьяновское Вольнянского района Запорожской области горел частный дом, в котором жили живодеры, которые убивали животных для видео.

Неизвестные пробрались на частную территорию, избили владельца и подожгли автомобиль. Происшествие случилось сегодня ночью, 11 августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua В Запорожской области горел частный дом, в котором жили живодеры, которые убивали животных для видео

"Двое мужчин в медицинских масках проникли на территорию дома через забор, избили 52-летнего владельца дома и подожгли припаркованный во дворе автомобиль. С места происшествия мужчины скрылись. Пламя перекинулось на дачный дом. Работники ГСЧС ликвидировали пожар, пострадавших нет", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство. Поджигателям грозит до 10 лет тюрьмы.

Автор: zp.npu.gov.ua Неизвестные пробрались на частную территорию, избили владельца и подожгли автомобиль

Пока личности людей в масках, которые таким образом решили наказать живодеров, не установлены.

В Запорожье полиция разоблачила женщину, которая снимала убийства животных на видео и выкладывала в социальных сетях. Имела сообщников - 52-летнего мужчину и его жену. Кроме того, правоохранители изъяли материалы порнографического характера, которые они распространяла в сети.