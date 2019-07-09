Неизвестные сожгли магазин депутата

Сожгли магазин нардепа и кандидата в народные депутаты на Киевщине. Фото: unn

Магазин "Продукты", принадлежавший народному депутату Киевского областного совета сожгли в селе Шпитьки Киевской области.

Огонь уничтожил имущество, товар и повредил 40 кв. м площади, пишет unn.

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Полиция Киево-Святошинского отдела, оперативники и спасатели расследуют дело.

По данному факту раскрыто уголовное внедрения по ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полиция ищет виновных и расследует причины возгорания.

Вчера в 23:28 в оперативно-диспетчерскую службу Сквирского района поступил звонок. Люди сообщили о возгорании хозяйственной постройки. Горело в селе Кривошеинцы, на ул. Шевченко.