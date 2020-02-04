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вторник, 04 февраля 2020 21:22

Неизвестные со стрельбой ограбили кафе

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Неизвестные со стрельбой ограбили кафе
В Каменском неизвестные со стрельбой ограбили кафе. Фото - Депо

В Каменском Днепропетровской области неизвестные совершили разбойное нападение на кафе и устроили там стрельбу.

Нападавшим удалось украсть 1,5 тыс. грн. Во время стрельбы никто не пострадал, пишет УНН со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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"Двое неизвестных зашли в одно из местных кафе около полуночи. Лица мужчины спрятали за повязками. Один из них произвел два выстрела в пол и приказал всем присутствующим в заведении сидеть на свои места. После этого другой нападавший подошел к барной стойке и забрал из кассы деньги", - сообщил собеседник издания.

С награбленным злоумышленники скрылись с места происшествия.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются причастные лица.

В Киеве недалеко от метро Дорогожичи ограбили сразу 2 кафе. В обоих похитили кофемолки.

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