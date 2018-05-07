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понедельник, 07 мая 2018 22:28

Неизвестные разгромили офис пророссийской организации

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7 мая в Харькове неизвестные разгромили офис пророссийской организации.

"Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 16:35. Мужчина сообщил, что группа молодых людей ворвалась в помещение и разбросала вещи", - сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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На место происшествия выехали правоохранители. Они устанавливают подробности инцидента.

Издание "МедиаПорт" сообщило, что напали на офис пророссийской организации "Трудовая Харьковщина", которая поддерживает Россию.

Главу харьковской пророссийской организации "Трудовая Харьковщина" Павла Тищенко облили кефиром. На акцию пришли в основном люди пожилого возраста. Они держали плакаты о "тарифный геноцид" и "славу трудящимся". Полиция запретила им развернуть флаг СССР.

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Дата
07
мая

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