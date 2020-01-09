Неизвестные расстреляли мужчину и женщину

В Светловодском районе Кировоградской области неизвестный расстрелял 36-летнюю женщину и 40-летнего мужчину.
Трагедия произошла 8 января около 19.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Местная жительница сообщила, что неизвестный нанес огнестрельные ранения ее родственникам - мужчине и женщине", - сказано в сообщении.
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Следователи открыли уголовное производство и разыскивают причастных к преступлению.
Если кому известна какая-либо информация о совершении преступления, просят сообщить ее по телефону "102".
В селе Княжичи Броварского района под Киевом неизвестные стреляли в водителя легковушки после того, как врезались в его машину. Потом исчезли в неизвестном направлении на другом авто.
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