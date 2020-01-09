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четверг, 09 января 2020 15:20

Неизвестные расстреляли мужчину и женщину

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Неизвестные расстреляли мужчину и женщину
На Кировоградщине неизвестный расстрелял 36-летнюю женщину и 40-летнего мужчину. Фото - politeka.net

В Светловодском районе Кировоградской области неизвестный расстрелял 36-летнюю женщину и 40-летнего мужчину.

Трагедия произошла 8 января около 19.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Местная жительница сообщила, что неизвестный нанес огнестрельные ранения ее родственникам - мужчине и женщине", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство и разыскивают причастных к преступлению.

Если кому известна какая-либо информация о совершении преступления, просят сообщить ее по телефону "102".

В селе Княжичи Броварского района под Киевом неизвестные стреляли в водителя легковушки после того, как врезались в его машину. Потом исчезли в неизвестном направлении на другом авто.

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Дата
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