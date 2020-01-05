Неизвестные открыли стрельбу из окна квартиры

В Одессе стреляли из окна. Фото: "Цензор"

Полиция расследует стрельбу в Киевском районе Одессы.

Произошло это 4 января около 9 вечера на улице Левитана, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской обл.

В полицию поступило сообщение от жительницы многоэтажки о том, что соседи стреляют из окна собственной квартиры.

На месте происшествия полицейские обнаружили несколько гильз.

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Обстоятельства происшествия и лица, причастные к ней устанавливаются.

1 января около 4.30 в Киеве на Большой Васильковской, 145/1 произошла массовая драка со стрельбой.