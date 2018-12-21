Неизвестные оставили гранату на дверях магазина

 
Ексклюзивы
1/5
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 540
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 603
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 864
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 522
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 3744
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 234
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1944
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3861
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4689
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
3
8
5
3
6
В Киеве полицейские избили женщин на станции метро
В Киеве полицейские избили женщин на станции метро
5 аварий одновременно: новые подробности масштабного столкновения на одесской трассе
5 аварий одновременно: новые подробности масштабного столкновения на одесской трассе
Беременная женщина погибла по вине пьяного водителя
Беременная женщина погибла по вине пьяного водителя
Похищали людей и требовали деньги: банду рэкетиров взяли &quot;на горячем&quot;
Похищали людей и требовали деньги: банду рэкетиров взяли "на горячем"
7 травмированы, один погиб: под Полтавой произошло ДТП
7 травмированы, один погиб: под Полтавой произошло ДТП
Видео
Все видео
Чиновник подрался с посетителями в рабочем кабинете
Чиновник подрался с посетителями в рабочем кабинете
Появилось видео стрельбы и ножевого нападения на женщину-патрульную
Появилось видео стрельбы и ножевого нападения на женщину-патрульную
Водитель маршрутки набросился с кулаками на старенького пассажира
Водитель маршрутки набросился с кулаками на старенького пассажира
Женщина с 4-летним сыном прыгнула с многоэтажки
Женщина с 4-летним сыном прыгнула с многоэтажки
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
Интервью
1/5
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 603
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1467
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2439
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1602
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3186
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 декабря 2018
Просмотров: 198
Хочеться вірити, ми почали перегравати Московію
Добре бути розумним через віки й роки. Головне – безпечно, жодного ризику для репутації. "Треба було це зробити ще 2014-го" – у ...
пятница, 21 декабря 2018 19:55

Неизвестные оставили гранату на дверях магазина

  Комментировать
Неизвестные оставили гранату на дверях магазина
В Запорожье к двери магазина шуб прикрепили гранату. Фото: Патрульная полиция

В Запорожье на двери салона шуб прикрепили гранату.

Опасный "подарок" вовремя заметили, и сообщили обо всем правоохранителей. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции региона.

Приехав на место, патрульные обнаружили гранату Ф-1. Территория была взята под контроль, и на место вызвали ГСЧС и специалистов по взрывотехнике.

Гранату удалось обезвредить, обошлось без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновники-взяточники пачками выбрасывали миллионы из окна

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников, которые оставили гранату на дверях.

В Константиновке сотрудники СБУ обнаружили арсенал со взрывчаткой. Схрон был в гараже, который находился рядом со школой, газораспределительным пунктом, жилыми зданиями и почте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неизвестные оставили гранату на дверях магазина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Украину нужно любить до глубины кармана" - Чикаленко раздавал деньги писателям

Самый большой и самый мощный в мире - как создавали украинскую "Мрію"

Террористы взорвали самолет в воздухе

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 117818
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 44216
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
14
 Просмотров: 39513
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 15939
&quot;Еще хуже елки у нас люди не видели&quot;
"Еще хуже елки у нас люди не видели"
19
 1 Просмотров: 14715
Происшествия
Опасная инфекция убила младенца
Опасная инфекция убила младенца Просмотров: 486
Охранники провоцировали конфликт: новые подробности убийства покупателя в супермаркете
Охранники провоцировали конфликт: новые подробности убийства покупателя в супермаркете 3 Просмотров: 4365
На территории маслосырзавода произошел масштабный пожар
На территории маслосырзавода произошел масштабный пожар Просмотров: 855
В деле Гандзюк объявили 7 подозрений
В деле Гандзюк объявили 7 подозрений Просмотров: 2412
В Киеве полицейские избили женщин на станции метро
В Киеве полицейские избили женщин на станции метро
3
 Просмотров: 4050
Больше всего комментируют
7
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
5
Украина получила новые боевые вертолеты
4
Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП
3
Почему Тимошенко потеряла почти половину подписчиков на Youtube
3
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
Голосов: 757
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua