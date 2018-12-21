Неизвестные оставили гранату на дверях магазина

В Запорожье к двери магазина шуб прикрепили гранату. Фото: Патрульная полиция

В Запорожье на двери салона шуб прикрепили гранату.

Опасный "подарок" вовремя заметили, и сообщили обо всем правоохранителей. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции региона.

Приехав на место, патрульные обнаружили гранату Ф-1. Территория была взята под контроль, и на место вызвали ГСЧС и специалистов по взрывотехнике.

Гранату удалось обезвредить, обошлось без пострадавших.

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Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников, которые оставили гранату на дверях.

В Константиновке сотрудники СБУ обнаружили арсенал со взрывчаткой. Схрон был в гараже, который находился рядом со школой, газораспределительным пунктом, жилыми зданиями и почте.