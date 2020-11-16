Неизвестные обливают кислотой автомобили: пострадал ребенок

В Киеве неизвестные поливают автомобили кислотой. За последнюю неделю известно о 2 таких случаях.

В Деснянском районе ребенок получил ожоги, сообщает Киев.Оперативный.

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Автор: facebook.com/KyivOperativ В Киеве неизвестные поливают автомобили кислотой. За последнюю неделю известно о двух таких случаях

"Хочу выразить свое возмущение, отчаяние и боль от того, что с нами произошло ... Наш автомобиль 09.11.20 в обед был облит кислотой, прямо во дворе дома на Беретти, 5, неизвестными людьми. Самое ужасное в том, что пострадал маленький сын, который по неосторожности прижался ладошками к машине. То ли место не то, то ли люди озверели, и не представляю, насколько надо ненавидеть людей, чтобы перейти границу", - говорится в сообщении потерпевшей.

Еще один случай произошел на ул. Елены Телиги. Там злоумышленники облили автомобиль Ford. Владелец говорит, что разрушение покрытия заметил утром. Добавил, что машина была припаркована рядом с домом и никому не мешала.

В Киеве 2 мужчин отомстили соседу и повредили его автомобиль. Облили его неизвестной смесью и подожгли. Накануне у соседа возник конфликт с одним из них. Он неоднократно делал ему замечания за то, что тот портит дверь подъезда.