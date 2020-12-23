Неизвестные на улице избили и обстреляли подростка

В Одесской области неизвестные на улице напали на 16-летнего подростка.

Хулиганы начали приставать к парню когда он возвращался домой. Его избили, а потом обстреляли из травматического пистолета, сообщили в Черноморском отделе полиции Одесской области.

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Автор: od.npu.gov.ua Хулиганы начали приставать к парню когда он возвращался домой

Автор: od.npu.gov.ua Парня с ранениями руки и затылка забрали в больницу

"Сообщение о стрельбе на улице Черноморская поступило в полицию вчера, 22 декабря, около восьми часов вечера. Несовершеннолетний возвращался домой, когда на улице к нему стали приставать несколько неустановленных пока лиц. Во время конфликта неизвестные избили потерпевшего и несколько раз выстрелили в его сторону с травматического оружия ", - говорится в сообщении.

Парня с ранениями руки и затылка забрали в больницу. Сейчас он чувствует себя хорошо. С места происшествия полицейские изъяли гильзы, которые направили на экспертизу. Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств стрельбы и лиц, которые к ней причастны.

В Днепре агрессивный мужчина избил в супермаркете АТБ подростка. Инцидент произошел 20 декабря в супермаркете на ул. Сичеславская Набережная, 16. Мужчина без каких-либо причин начал бить парня. Избиение продолжалось около 5 мин.