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понедельник, 04 января 2021 14:15

Неизвестные на озере подстрелили лебедя
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В Луцке в зоопарк доставили раненого лебедя. Птицу подстрелили неизвестные на озере в Лищи.

На странице Луцкого зоопарка в соцсети специалисты рассказали, что раненная птица стала 1-й подопечной учреждения в новом году.

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В Луцке в зоопарк доставили раненого лебедя
Фото: facebook.com/zoolutsk
Птица будет жить, но опять летать не сможет
Птицу подстрелили неизвестные на озере в Лищи

"После звонка неравнодушных граждан из озера в Лищи мы забрали лебедя. У травмированной особи уже совсем не было сил - она только сидела у самого берега. Но худшее в этой истории то, что птица подстреленная. Какое-то двуногое существо, очевидно, хорошо "развлеклось". Не все люди - люди. Есть среди них и те, за доверие к которым не раз расплачиваются своим здоровьем или и жизнью те, кого называем братьями нашими меньшими", - написали работники зоопарка.

Они сообщили, что птица будет жить, но опять летать не сможет никогда.

В Киеве женщина отбила искалеченного пса от живодеров и спасла ему жизнь. Она наткнулась на 3 мужчин в лесу, где они привязали животное к дереву и били.

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