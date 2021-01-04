Неизвестные на озере подстрелили лебедя

В Луцке в зоопарк доставили раненого лебедя. Птицу подстрелили неизвестные на озере в Лищи.

На странице Луцкого зоопарка в соцсети специалисты рассказали, что раненная птица стала 1-й подопечной учреждения в новом году.

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Фото: facebook.com/zoolutsk

"После звонка неравнодушных граждан из озера в Лищи мы забрали лебедя. У травмированной особи уже совсем не было сил - она только сидела у самого берега. Но худшее в этой истории то, что птица подстреленная. Какое-то двуногое существо, очевидно, хорошо "развлеклось". Не все люди - люди. Есть среди них и те, за доверие к которым не раз расплачиваются своим здоровьем или и жизнью те, кого называем братьями нашими меньшими", - написали работники зоопарка.

Они сообщили, что птица будет жить, но опять летать не сможет никогда.

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