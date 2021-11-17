Неделю умирала дома: четырехлетнюю девочку до смерти избил отец

В Днепропетровской области 38-летний отец избил 4-летнюю дочь. Через неделю ребенок умер. Фото: npu.gov.ua

В Днепропетровской области 38-летний отец забил до смерти 4-летнюю дочь.

Трагедия произошла в поселке Николаевка в доме по ул. Самарная. Тело ребенка в постели обнаружили медики "скорой" 16 ноября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Врачи скорой нашли мертвую 4-летнюю девочку с многочисленными синяками на теле. По мнению медиков, смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мозг в результате избиения", - говорится в сообщении.

По данным следователей, отец девочки неделю тому назад избил ребенка. Мужчину задержали.

Ему грозит до 10 лет заключения.

В селе Паладь-Комаровцы близ Ужгорода на Закарпатье пьяный отчим 34-летний Сергей Давыдов избил стулом падчерицу 10-летнюю Майю. Все произошло на глазах у матери Наталии, 37 лет. За дочь не вступилась. Утром девочку нашли мертвой в постели. Вызвали полицию.