Неделю никаких вестей: студент исчез по дороге на экзамен

На Буковине исчез 18-летний Александр Савук из села Проскуряны.

Парень 15 июня уехал из дома в Черновцы для сдачи экзамена, но в учебное заведение так и не прибыл, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: cv.npu.gov.ua На Буковине от 15 июня разыскивают 18-летнего Александра Савука из села Проскуряны. Исчез по дороге на экзамен

Был одет в черные спортивные штаны, синюю футболку, черную куртку и обут в черные кроссовки. С собой имел рюкзак темно-синего цвета с темно-серой вставкой.

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В полиции просят помочь разыскать пропавшего без вести Александра. Всем, кому известна какая-либо информация о возможном местонахождении парня - просят срочно сообщить по спецлинии полиции 102 или по телефону 0(50) 960-70-67.

В Николаеве исчез студент 18-летний Дмитрий Шаламай. Он пошел на экзамен, но в университете так и не появился.