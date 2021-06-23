Неделю никаких вестей: студент исчез по дороге на экзамен

 
Ексклюзивы
1/5
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 126
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 270
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 666
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 531
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 126
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 198
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 513
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 612
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 1035
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 864
Фото
Все фото
4
3
3
3
5
Убийство со взрывом в Белогородке: подозреваемый пошел на сотрудничество
Убийство со взрывом в Белогородке: подозреваемый пошел на сотрудничество
Фискалы снова &quot;трусят&quot; Киевпастранс. Забрали технику и документацию
Фискалы снова "трусят" Киевпастранс. Забрали технику и документацию
Инспектора полиции задержали на взятке
Инспектора полиции задержали на взятке
В вагоне Укрзализныци произошло ЧП
В вагоне Укрзализныци произошло ЧП
Вырезали сердце и легкие: взрывом в Белогородке пытались скрыть убийство
Вырезали сердце и легкие: взрывом в Белогородке пытались скрыть убийство
Видео
Все видео
Мужчина по-зверски расправился с киевлянкой и ее братом
Мужчина по-зверски расправился с киевлянкой и ее братом
Едва держалась на ногах: пьяная водительница устроила "концерт" на дороге
Едва держалась на ногах: пьяная водительница устроила "концерт" на дороге
Неадекватная пассажирка троллейбуса курила в салоне и материлась
Неадекватная пассажирка троллейбуса курила в салоне и материлась
Блогер Волошин "кинул" поклонницу и исчез: полное видео позорной "акции"
Блогер Волошин "кинул" поклонницу и исчез: полное видео позорной "акции"
Рецидивист поиздевался над женщиной в подъезде
Рецидивист поиздевался над женщиной в подъезде
Интервью
1/5
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 531
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 126
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1260
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 243
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 864
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
22 июня 2021
Просмотров: 243
Ребров – не Луческу
Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного ...
среда, 23 июня 2021 12:54

Неделю никаких вестей: студент исчез по дороге на экзамен

  Комментировать

На Буковине исчез 18-летний Александр Савук из села Проскуряны.

Парень 15 июня уехал из дома в Черновцы для сдачи экзамена, но в учебное заведение так и не прибыл, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: cv.npu.gov.ua
  На Буковине от 15 июня разыскивают 18-летнего Александра Савука из села Проскуряны. Исчез по дороге на экзамен
На Буковине от 15 июня разыскивают 18-летнего Александра Савука из села Проскуряны. Исчез по дороге на экзамен

Был одет в черные спортивные штаны, синюю футболку, черную куртку и обут в черные кроссовки. С собой имел рюкзак темно-синего цвета с темно-серой вставкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавший в прошлом году 22-летний мужчина найден мертвым

В полиции просят помочь разыскать пропавшего без вести Александра. Всем, кому известна какая-либо информация о возможном местонахождении парня - просят срочно сообщить по спецлинии полиции 102 или по телефону 0(50) 960-70-67.

В Николаеве исчез студент 18-летний Дмитрий Шаламай. Он пошел на экзамен, но в университете так и не появился.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неделю никаких вестей: студент исчез по дороге на экзамен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июня

При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами

Расстреляли поэта, который пошел воевать за Украину

Ветеран войны воплотил американскую мечту

В Крым вернулись выселеные люди

Судьбу 66-миллионной Великобритании решили 1,3 млн голосов

Самое читаемое
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 8127
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 6741
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 5760
Пробовали &quot;собачий кайф&quot; - в чем признался 15-летний подозреваемый в убийстве сверстницы
Пробовали "собачий кайф" - в чем признался 15-летний подозреваемый в убийстве сверстницы
 Просмотров: 4680
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 3996
Происшествия
Убийство со взрывом в Белогородке: подозреваемый пошел на сотрудничество
Убийство со взрывом в Белогородке: подозреваемый пошел на сотрудничество
4
 Просмотров: 9
Оползень на одесском пляже: отдыхающие "прорываются" загорать
Оползень на одесском пляже: отдыхающие "прорываются" загорать Просмотров: 90
Фискалы снова "трусят" Киевпастранс. Забрали технику и документацию
Фискалы снова "трусят" Киевпастранс. Забрали технику и документацию
3
 Просмотров: 54
Мужчина по-зверски расправился с киевлянкой и ее братом
Мужчина по-зверски расправился с киевлянкой и ее братом
 Просмотров: 504
Без объяснений и компенсации: МАУ бросила десятки людей в аэропорту
Без объяснений и компенсации: МАУ бросила десятки людей в аэропорту Просмотров: 459
Больше всего комментируют
4
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
В Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Голосов: 708
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть