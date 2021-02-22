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понедельник, 22 февраля 2021 13:28

Недалеко от границы с Польшей внезапно умер мужчина: что известно

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Недалеко от границы с Польшей внезапно умер мужчина: что известно
Мужчина возвращался с заработков, и внезапно потерял сознание Фото: pixabay.com

20 февраля на трассе Львов-Шегини, недалеко от границы с Польшей, внезапно умер мужчина.

Он возвращался с заработков и внезапно потерял сознание, пишет VARTA1. На помощь пришла работница заправки и сразу же начала делать сердечно-легочную реанимацию.

Сначала мужчина открыл глаза и начал дышать. В это время медик "скорой" собрал свой инвентарь и не помогал спасать заработчанина.

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Когда люди клали мужчину на носилки, врачи указывали на их ошибки. Пострадавший снова перестал дышать.

Медик "скорой" сначала проверил сердцебиение и констатировал, что работник уже мертв.

У пункта пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе в очереди умер мужчина. Он не дожил до приезда медиков. Украинец собирался пересечь границу на грузовике и ждал своей очереди на проезд.

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