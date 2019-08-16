"Нечего не может быть добрым" - авиакомпания загубила речью подружжя киян

Супруги киевлян Наталья Снопко и Юрий Теклюк отправились в отпуск в Исландию с пересадкой в ​​немецком Берлине. По дороге потерялся их багаж. фото ТСН

Супруги киевлян 27-летняя Наталья Снопков и Юрий Теклюк, 28 лет, отправились в отпуск в Исландию. Летели из столицы с пересадкой в ​​немецком Берлине. По дороге потерялся их багаж.

Мужчина и женщина остались без вещей первой необходимости, рассказала корреспонденту Gazeta.ua Ирина Снопко, мать Натальи.

"Они поехали в составе туристической группы. Разработали пеший маршрут. Днем должны были идти чуть ли не по 30 километров. Ночевать в спальниках и палатках, Дети год готовились к этому отпуску. Собирали необходимую экипировку, часть купили, часть взяли в аренду. Договаривались, кто что из продуктов берет, чтобы хватило. Рейс МАУ задержался в Киеве в час. В Берлине пересаживались на Ирландские авиалинии. На каком этапе потеряли вещи - выяснить не можем", - рассказывает женщина.

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Супруги поселились гостевом домике с удобствами на этаже. Ночь стоит € 100 (2823 грн. - Gazeta.ua).

"На улице восемь градусов тепла и ветер, а у нас ничего нет из теплых вещей. Все осталось в рюкзаках. А на каком этапе их потеряли, добиться не можем. МАУ вообще от нас открестились. Говорят, нужно обращаться к перевозчику. Мол, исландская сторона за это отвечает. А те предлагают компенсацию 200 долларов на двоих (5052 грн, - Gazeta.ua). Но чтобы доехать до аэропорта нам нужно потратить на билеты еще 120 евро (3387 грн, - Gazeta.ua). Обещают, если багаж не найдут, то компенсируют нам базовые вещи. Что значит "базовые вещи" - тоже не можем добиться", - добавляет Наталья.

За утрату или повреждение багажа полностью отвечает перевозчик. Хотя может быть и вина работников аэропорта, говорит адвокат Лаврентий Царук, 39 лет.

Советует, как действовать в подобной ситуации:

1. Если вы не увидели своего багажа - ни в коем случае не надо ехать из аэропорта, а затем выяснять. Потерю багажа надо зафиксировать. В каждом аэропорту есть отдел lost and found, где работники помогут составить соответствующее заявление. Эта служба проведет расследовании и выяснит судьбу багажа. Параллельно такие же претензии нужно адресовать авиаперевозчику, заполнив соответствующее заявление на сайте компании.

2. Параллельно с билетом на перелет, выдается билет на багаж в виде штрих-кода. Оба нужно хранить пока не убедитесь, что все ваши вещи цели и есть в наличии.

3. Если из-за потерянного багажа у людей возникают дополнительные расходы, их тоже нужно фиксировать. Сохранять чеки и квитанции, чтобы потом требовать полного возмещения.

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