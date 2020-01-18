Неадекватный водитель устроил несколько аварий подряд и набросился на полицейских

В Харькове неадекватный водитель устроил несколько аварий подряд. Фото: 12 chanel

В Харькове правоохранители задержали неадекватного водителя, который устроил несколько дорожных аварий подряд.

Кроме того, мужчина вступил в драку с полицейскими. Об этом сообщается на странице "ХС - Харьков" в Facebook.

Как отмечается, сначала водитель врезался на перекрестке в одну машину, потом влетел в остановку, едва не сбив пешехода. Затем он во дворе ударил еще две машины, собирался поджечь свою, но не успел и убежал, а потом вернулся.

По прибытии полицейских водитель снова пытался бежать, а затем набросился на стражей порядка с кулаками и распылил дезодорант. Неадеквата пришлось приковать наручниками к лавочке. Очевидцы отмечают, что на месте происшествия также была жена водителя, которая пыталась его откупить.

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