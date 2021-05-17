Неадекват резал руки и лицо прохожим

В Виннице мужчина порезал двух прохожих. Фото: npu.gov.ua

В Виннице задержали 23-летнего мужчину, который порезал двух прохожих.

Происшествие случилось 16 мая на улице Андрея Первозванного. Очевидцы нападения вызвали полицию, об этом сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Олейник.

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"Мужчина порезал лицо и руки двум винниччанам, которые шли по улице. Им оказали медицинскую помощь. Нарушитель вел себя неадекватно. Выясняется: был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - рассказала Олейник, передает Общественное.

Мужчину задержали. Ему грозит наказание за хулиганство с применением холодного оружия.

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