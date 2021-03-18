Неадекват показывал детям половые органы

В Одессе задержали мужчину, который показывал детям половые органы. Фото: Нацполиция

В Одессе задержали мужчину, который показывал детям половые органы.

Злоумышленник пытался скрыться от правоохранителей, прыгнув в море. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"Инспекторы мгновенно прибыли на место вызова. Увидев служебный автомобиль полиции, нарушитель испугался и прыгнул в море, чтобы убежать от полицейских. Мужчина проплыл в ледяной воде около 1 километра, обессилил и уже не мог самостоятельно доплыть до берега", - рассказали в полиции.

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Когда мужчина начал тонуть, патрульный полицейский вытащил его на берег и оказал помощь. Нарушитель вел себя неадекватно и имел явные признаки психического расстройства. Правоохранители передали мужчину медикам.

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