Не занял денег и поплатился: 81-летнему мужчине разнесли молотком голову

В Одесской области задержали 28-летнего жителя Ананьевской ОТГ, который проломил голову 81-летнему соседу. На допросе признался, что умерший отказался одолжить ему деньги, за что и поплатился.

Тело потерпевшего с травмами головы обнаружили в его собственном доме соседи, когда забеспокоились, что он 2-й день подряд не выходит на улицу. По заключению эксперта, смерть пострадавшего наступила в результате множественных открытых переломов костей свода черепа. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области задержали 28-летнего мужчину, который проломил голову 81-летнему соседу

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"Подозреваемый пришел домой к пенсионеру и молотком, который принес с собой, нанес дедушке около десяти ударов по голове. Орудие убийства злоумышленник выбросил в печь, откуда его в обгоревшем виде изъяли криминалисты. В течение недели полицейские отрабатывали различные версии убийства, проверяли на причастность к совершению данного преступления как жителей села, так и других граждан. Под подозрение попал 28-летний односельчанин погибшего", - рассказал начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

Автор: od.npu.gov.ua Подозреваемый пришел домой к пенсионеру с молотком. Хотел одолжить деньги. Когда тот отказался - ударил по меньшей мере 10 раз по голове и убежал

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве, а суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-психиатрическая, которая установит вменяемость подозреваемого. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонские полицейские разыскали 28-летнего Антона Белоконя из Киева. Его подозревают в двойном убийстве товарищей 40 и 49 лет в Счастливцево Генического района. Убийца беспощадно наносил топором удары по головам, в основном - лицах. В совершенном признался. Говорит, его жертвы не дали ему то, что обещали.