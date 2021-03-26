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пятница, 26 марта 2021 13:33

НЕ загортатимуся в пледик: Семенченко прибыл в СБУ для получения подозрения

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Бывший нардеп Семен Семенченко, прибыл в киевское управление Службы безопасности Украины для получения подозрения. Его обвиняют в создании частной военной компании, свою вину он отрицает.

"Взял несколько дней выходных, отключил телефоны, отпраздновал с боевыми товарищами день СБУ и утром вышел на работу. С удивлением узнал, что за время моего отсутствия я был объявлен СБУ страшным террористом", - пишет Семенченко в Facebook.

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Он считает, что информация об аресте и предъявы подозрения, не соответствует действительности.

"Я всегда действовал в интересах Украины и отвергаю все обвинения СБУ. Сейчас еду в СБУ на Аскольдов чтобы получить подозрение и дать объяснения. О месте и времени суда, назначат мне по мере пресечения сообщу дополнительно", - пишет бывший нардеп.

Семенченко заверил, что как украинский доброволец он не собирается "заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия", он готов защищать себя в суде.

СБУ задержала екснардепа Семена Семенченко и "агента НАБУ" Евгения Шевченко. Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования.

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